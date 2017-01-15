МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Транспортной компании требуется менеджер по продажам и логистике. Основные обязанности: ведение автопарка и активный поиск клиентов. Требования: грамотная русская речь, хорошее знание чешского языков. Обучение. Оплата: оклад + %.

Резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

СТОМАТОЛОГИЯ Стоматологическая клиника оказывает спектр услуг: эстетика, отбеливание, терапия,протезирование, пародонтология, детская стоматология. Libušska 319/126 Praha 4, Pisnice. www.m-smile.cz Звоните: 776 732 947

НЯНЯ

«Добрая фея» - услуги проверенных нянь–воспитателей от детского сада «Звёздочка». Наша добрая фея прилетит и окажет любую помощь маме. Опыт работы 16 лет.

Звоните: 776 681 478

ВАКАНСИЯ

Приглашаем на административную работу помощника менеджера. Офис в Праге 6.

Требования:

- хорошие коммуникационные способности

- уверенный пользователь ПК

- чешский устно и письменно

- высшее образование

Резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

В сеть русских магазинов "Ласточка" требуются продавцы. Наличие ПМЖ, коммуникабельность.

Звоните: 739 951 291 или 774 944 970

АВТОМЕХАНИК

Автосервис ищет работника на позицию механика легковых машин. Прага 6. Зарплата: 25.000 Kč.

Звоните: 774 184 162

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предлагаю комплексное бухгалтерское обслуживание компаний и физических лиц: рестораны, отели, производство, международная торговля, оптимализация налогов, представление интерессов в налоговых учреждениях, решение сложных ситуаций.

Звоните: 775 552 717

БУХГАЛТЕРИЯ REMMER

Бухгалтерия Remmer. Оперативно, профессионально. Daňový poradce č. osvedčeni Dp. 05138 (налоговый консультанта, номер сертификата 05138). Консультации, регистрации, отчеты, зарплаты, аудит, ликвидация фирм. Křižíkova 159/56, Praha 8 - Karlín, 186 00.

www.remmer.cz

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 319 541, 222 310 273 или 604 251 284

ТРЕБУЮТСЯ

Ищем: автоэлектрика - оплата по договоренности; 2-х работников на мойку (желательно с имеющимися клиентами) минимальный оклад + % с перевыполненного плана; уборщицу. Работа в центре.

Звоните: 776 815 369

НОЧНАЯ РАБОТА

В элитный жилищный комплекс требуется мужчина на ночные смены (с 19 до 7 часов). Место работы - ул. Револючни - Прага 1. Смены с воскресения по среду. Начало работы с 3 января. Легальное пребывание в ЧР.

Звоните (Luděk Šmejkal): 725 449 214

ПРОДАМ БИЗНЕС

Продам фирму с историей, год регистрации 2009. Лицензия на международные и внутренние перевозки. Поможем с организацией всего бизнеса (покупка транспорта, оснащение, бухгалтерия, диспечинг). Выгодно для получения ПМЖ.

Звоните: 774 735 775

АССИСТЕНТКА РУКОВОДИТЕЛЯ Требуется энергичная, сильная, приятная в общении, аккуратная и ответственная девушка до 25 лет с креативным мышлением, хорошим знаением РС, Интернета, английского и чешского языков на позицию Ассистентки руководителя в салон, который находится в центре Праги в ТЦ "Палладиум". Своё резюме с фото присылайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РАБОТА В САЛОНЕ Салон EE Hair, находящийся в ТЦ "Палладиум", примет на работу ПАРИКМАХЕРОВ (минимальный стаж три года), АДМИНИСТРАТОРОВ (обязательно знание чешского, английского и русского языков), МАСТЕРОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, а также УБОРЩИЦ. Ваше резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Вся контактная информация : 222 310 966

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате. Центр Праги, у Карлового моста. В квартире есть все.

Звоните: 774 528 196

АВТОСЕРВИС В ПРАГЕ

Ремонт автомобилей. Автосервис в Праге. Адрес: Poděbradská 186/56, Praha 9.

Звоните: 724 965 555

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бухгалтерское обслуживание фирм и ЧП. Все виды отчётов, расчёт зарплат, восстановление бухгалтерии прошлых лет, представление ваших интересов в госорганах, административное обслуживание фирм, помощь при открытии бизнеса.

www.algoritm.cz

Звоните: 773 086 382

В ГАСТРОНОМ ТРЕБУЮТСЯ

В гастроном "Деликатесы", Прага 2, требуется продавщица и повар.

Звоните с 12 до 21 часа: 775 290 723 или 775 290 724

ТРЕБУЮТСЯ САНТЕХНИКИ

В чешскую фирму требуются сантехники, официальное трудоустройство. Желание работать. Легальное пребывание в ЧР.

Звоните: 736 730 052

НАКЛЕЙКИ

Наклейки на клавиатуру с русскими буквами на белом фоне и прозрачном. Цена: 120 Kč. Спрашивайте в редакции газеты «Пражский экспресс».

Наш адрес: Žitná 52, Praha 2.

Звоните: 222 874 295 или 603 185 741

ПЕРЕВОДЫ ANNA-S Переводы за один час. Судебное заверение. Румынский, итальянский, украинский, чешский, русский, английский, немецкий, французский, испанский и другие языки. Anna-S s.r.o. Senovážné nám. 23 (Hlavní budova A, 4. Patro, k. 433). Звоните: 224 142 220 или 603 514 162

СТОМАТОЛОГИЯ Терапия. Ортопедия. Хирургия. Детская стоматология. Отбеливание зубов. Имплантаты – система SGS CEREC – мы применяем новую систему «Церек» (Cerec), которая позволяет за одно посещение изготовить керамические коронки и фасетки, обладающие высокой прочностью, удобны и эстетичны. Страховки: VZP, OZP. Vinohradská 48, Praha 2. www.estetika-dental.cz Звоните: 222 542 713 или 774 374 610

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ

Спешите приобрести телефонный справочник «Золотые страницы Русской Чехии» в редакции газеты «Пражский экспресс». Сотни адресов и телефонов на все случаи жизни! Наш адрес: Žitná 52, Praha 2 (2-й этаж, офис 216).

Звоните: 603 185 741

АПАРТАМЕНТЫ VELES

Комфортабельные апартаменты VELES (Praha 6). Оборудованы кухней, Интернет Wi-Fi, бесплатная парковка, рядом станция метро и автобуса в аэропорт.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: +420 773 647 019

ПРОДАМ КВАРТИРУ

Продам квартиру 2+кк в районе метро Haje (5 минут пешком от метро). Посредников просьба не беспокоить.

Teл.: 775 777 237

РАБОТА НА РЕЦЕПЦИИ

В элитный жилищный комплекс требуется мужчина на ночные смены (с 19 до 7 часов). Место работы - ул. Револючни - Прага 1. Смены с воскресения по среду. Начало работы с 3 января. Легальное пребывание в ЧР.

Звоните (Luděk Šmejkal): 725 449 214

РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК

Приглашаем девушек от 18 лет для работы танцовщицами в ночном клубе рядом с центром Праги.Работа не больше двух часов в день, оплата ежедневная. Занятия с хореографом бесплатные.

Звоните: 601 100 535

АВТОМЕХАНИК

Автосервис ищет работника на позицию механика легковых машин. Прага 6. Зарплата: 25.000 Kč.

Звоните: 774 184 162

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Транспортной компании требуется менеджер по продажам и логистике. Основные обязанности: ведение автопарка и активный поиск клиентов. Требования: грамотная русская речь, хорошее знание чешского языков. Обучение. Оплата: оклад + %.

Резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ВАКАНСИЯ

Приглашаем на административную работу помощника менеджера. Офис в Праге 6.

Требования:

- хорошие коммуникационные способности

- уверенный пользователь ПК

- чешский устно и письменно

- высшее образование

Резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

НЯНЯ

«Добрая фея» - услуги проверенных нянь–воспитателей от детского сада «Звёздочка». Наша добрая фея прилетит и окажет любую помощь маме. Опыт работы 16 лет.

Звоните: 776 681 478

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

В сеть русских магазинов "Ласточка" требуются продавцы. Наличие ПМЖ, коммуникабельность.

Звоните: 739 951 291 или 774 944 970

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предлагаю комплексное бухгалтерское обслуживание компаний и физических лиц: рестораны, отели, производство, международная торговля, оптимализация налогов, представление интерессов в налоговых учреждениях, решение сложных ситуаций.

Звоните: 775 552 717

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате. Центр Праги, у Карлового моста. В квартире есть все.

Звоните: 774 528 196

ТРЕБУЮТСЯ САНТЕХНИКИ

В чешскую фирму требуются сантехники, официальное трудоустройство. Желание работать. Легальное пребывание в ЧР.

Звоните: 736 730 052

РАБОТА В САЛОНЕ Салон EE Hair, находящийся в ТЦ "Палладиум", примет на работу ПАРИКМАХЕРОВ (минимальный стаж три года), АДМИНИСТРАТОРОВ (обязательно знание чешского, английского и русского языков), МАСТЕРОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, а также УБОРЩИЦ. Ваше резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Вся контактная информация : 222 310 966

АССИСТЕНТКА РУКОВОДИТЕЛЯ Требуется энергичная, сильная, приятная в общении, аккуратная и ответственная девушка до 25 лет с креативным мышлением, хорошим знаением РС, Интернета, английского и чешского языков на позицию Ассистентки руководителя в салон, который находится в центре Праги в ТЦ "Палладиум". Своё резюме с фото присылайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

БУХГАЛТЕРИЯ REMMER

Бухгалтерия Remmer. Оперативно, профессионально. Daňový poradce č. osvedčeni Dp. 05138 (налоговый консультанта, номер сертификата 05138). Консультации, регистрации, отчеты, зарплаты, аудит, ликвидация фирм. Křižíkova 159/56, Praha 8 - Karlín, 186 00.

www.remmer.cz

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 319 541, 222 310 273 или 604 251 284

АВТОСЕРВИС В ПРАГЕ

Ремонт автомобилей. Автосервис в Праге. Адрес: Poděbradská 186/56, Praha 9.

Звоните: 724 965 555

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бухгалтерское обслуживание фирм и ЧП. Все виды отчётов, расчёт зарплат, восстановление бухгалтерии прошлых лет, представление ваших интересов в госорганах, административное обслуживание фирм, помощь при открытии бизнеса.

www.algoritm.cz

Звоните: 773 086 382

ПРИГЛАШАЕМ МЕНЕДЖЕРОВ

Приглашаем менеджеров по работе с клиентами – международная торговля электроникой.От вас - знание английского и чешских языков. Знание других языков приветствуется. От нас – перспектива роста и адекватная зарплата.

Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ALMAX WORK

Фирма Almax Work обеспечивает бесплатное трудоустройство в Чешской Республике по специальностям: сварщики, слесари, формовщики, шахтёры, разнорабочие, а также водители грузовых автомобилей. Зарплата: 30.000–35.000 Kč. Токари – 130 Kč в час. Горизонтальщики, карусельщики, сварщики – 140 Kč в час. Шлифовщики – 110 Kč в час. Лакировщики – 120 Kč в час. CNC-специалисты, токари – 130–150 Kč в час. Предлагаем официальное устройство и очень выгодные условия.

Звоните: 773 921 592 или 777 921 587

В ГАСТРОНОМ ТРЕБУЮТСЯ

В гастроном "Деликатесы", Прага 2, требуется продавщица и повар.

Звоните с 12 до 21 часа: 775 290 723 или 775 290 724

НАКЛЕЙКИ

Наклейки на клавиатуру с русскими буквами на белом фоне и прозрачном. Цена: 120 Kč. Спрашивайте в редакции газеты «Пражский экспресс».

Наш адрес: Žitná 52, Praha 2.

Звоните: 222 874 295 или 603 185 741

ПЕРЕВОДЫ ANNA-S Переводы за один час. Судебное заверение. Румынский, итальянский, украинский, чешский, русский, английский, немецкий, французский, испанский и другие языки. Anna-S s.r.o. Senovážné nám. 23 (Hlavní budova A, 4. Patro, k. 433). Звоните: 224 142 220 или 603 514 162

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате недалеко от náměstí Bratří Synků для порядочных работающих людей.

Звоните: 776 830 605

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате недалеко от náměstí Bratří Synků для порядочных работающих людей.

Звоните: 776 830 605

ХОЗЯЙКА В СЕМЬЮ

Срочно с января! Приглашаем хозяйку в семью из трех человек (муж, жена, взрослый сын). Квартира 3+kk, 85 м2. Качественная уборка, организация быта, глажка, покупки и т.д. Один раз в неделю, желательно в воскресенье, на целый день. Только с легальными документами, опытом работы В СЕМЬЯХ ,в Чехии и только с рекомендациями.

Напишите СМС (укажите ваше имя, возраст и откуда вы приехали, и мы вам сами перезвоним): 602 214 088

ИЩУ ПОДРАБОТКУ

Мужчина ищет подработку на стройке, ремонт квартир. Опыт работы, документы.

Звоните: 774 144 653

СТОМАТОЛОГИЯ Терапия. Ортопедия. Хирургия. Детская стоматология. Отбеливание зубов. Имплантаты – система SGS CEREC – мы применяем новую систему «Церек» (Cerec), которая позволяет за одно посещение изготовить керамические коронки и фасетки, обладающие высокой прочностью, удобны и эстетичны. Страховки: VZP, OZP. Vinohradská 48, Praha 2. www.estetika-dental.cz Звоните: 222 542 713 или 774 374 610

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ

Спешите приобрести телефонный справочник «Золотые страницы Русской Чехии» в редакции газеты «Пражский экспресс». Сотни адресов и телефонов на все случаи жизни! Наш адрес: Žitná 52, Praha 2 (2-й этаж, офис 216).

Звоните: 603 185 741

УПАКОВКИ НА ЗАКАЗ

Изготовлю любые упаковки (промышленные, подарочные и другие) из картона.

Тел.: 775 397 329

УПАКОВКИ НА ЗАКАЗ

Изготовлю любые упаковки (промышленные, подарочные и другие) из картона.

Тел.: 775 397 329

УПАКОВКИ НА ЗАКАЗ

Изготовлю любые упаковки (промышленные, подарочные и другие) из картона.

Тел.: 775 397 329

ПРОДАМ КВАРТИРУ

Продам квартиру 2+кк в районе метро Haje (5 минут пешком от метро). Посредников просьба не беспокоить.

Teл.: 775 777 237

ПРОДАМ КВАРТИРУ

Продам квартиру 2+кк в районе метро Haje (5 минут пешком от метро). Посредников просьба не беспокоить.

Teл.: 775 777 237

СДАЁТСЯ КОМНАТА

Сдается комната в квартире у метро Budejovicka. Цена: 7.000 крон включая ком. платежи.

Телефон: 775 282 400

СДАЁТСЯ КОМНАТА

Сдается комната в квартире у метро Budejovicka. Цена: 7.000 крон включая ком. платежи.

Телефон: 775 282 400

СДАЁТСЯ КОМНАТА

Сдается комната в квартире у метро Budejovicka. Цена: 7.000 крон включая ком. платежи.

Телефон: 775 282 400

МЕСТО В КОМНАТЕ

Сдается место в гарсоньере в семейном доме с садом, в Праге 7, Кобылисы – Голешовице, до метро 5 мин автобусом. Место для 1 женщины в гарсоньере для двух женщин. Цена: 4.500 Кč (включая Интернет и услуги) - за 1 человек в месяц. Прописка. Свободна с 20 декабря. Звоните до 22:00.

Тел.: 776 805 848

ОТДЕЛЬНАЯ КОМНАТА

Сдается отдельная комната 13 м2 в малонаселенной 3+1 для одного человека, Интернет, метро Кобылисы. Цена: 5500 Кс в месяц.

Тел.: 775 042 702

РАБОТА В ПРАГЕ

Компании Connect Travel требуется продавец экскурсий в городе Прага. Работа вне офиса, высокий процент с продаж. Необходимо хорошее знание русского языка, коммуникабельность, инициативность.

Больше информации о работе и оплате по телефону: +420 774 800 884 или пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ВАКАНСИЯ

Приглашаем на административную работу помощника менеджера. Офис в Праге 6.

Требования:

- хорошие коммуникационные способности

- уверенный пользователь ПК

- чешский устно и письменно

- высшее образование

Резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ИЩУ КВАРТИРУ

Ищем квартиру в Праге от хозяина за разумную цену. Семья из 3-х человек (супруги + дочь 20 лет), чистоплотные, некурящие, без домашних животных, гражданство Чехии.

Звоните: 737 918 802

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

В магазин женской одежды в центре Праги требуется продавец и работница на склад. Оплата: 18.000 – 24.000 Kč. Возможность работы с ПМЖ, паспортом ЕС и студентам.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 775 081 334

НЯНЯ

«Добрая фея» - услуги проверенных нянь–воспитателей от детского сада «Звёздочка». Наша добрая фея прилетит и окажет любую помощь маме. Опыт работы 16 лет.

Звоните: 776 681 478

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

В сеть русских магазинов "Ласточка" требуются продавцы. Наличие ПМЖ, коммуникабельность.

Звоните: 739 951 291 или 774 944 970

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предлагаю комплексное бухгалтерское обслуживание компаний и физических лиц: рестораны, отели, производство, международная торговля, оптимализация налогов, представление интерессов в налоговых учреждениях, решение сложных ситуаций.

Звоните: 775 552 717

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

На постоянную работу в трафики требуются продавцы с ПМЖ. Города Прага, Подебрады, Быстрице-над-Прнштеном, Йиглава. Гибкий график, прямой работодатель. Выплата 2 раза в месяц (аванс + зарплата). Оплата: 80 Kč + соцпакет.

Звоните (пн. – пт., 8:00 – 17:00): 739 999 416

РАБОТА В САЛОНЕ Салон EE Hair, находящийся в ТЦ "Палладиум", примет на работу ПАРИКМАХЕРОВ (минимальный стаж три года), АДМИНИСТРАТОРОВ (обязательно знание чешского, английского и русского языков), МАСТЕРОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, а также УБОРЩИЦ. Ваше резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Вся контактная информация : 222 310 966

АССИСТЕНТКА РУКОВОДИТЕЛЯ Требуется энергичная, сильная, приятная в общении, аккуратная и ответственная девушка до 25 лет с креативным мышлением, хорошим знаением РС, Интернета, английского и чешского языков на позицию Ассистентки руководителя в салон, который находится в центре Праги в ТЦ "Палладиум". Своё резюме с фото присылайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЕРАТОР ЧПУ

Предлагаем работу оператором ЧПУ с зарплатой 30.000 Kč. С чешской визой.

Звоните: 776 771 963

ПРОДАМ БИЗНЕС

Продам фирму с историей, год регистрации 2009. Лицензия на международные и внутренние перевозки. Поможем с организацией всего бизнеса (покупка транспорта, оснащение, бухгалтерия, диспечинг). Выгодно для получения ПМЖ.

Звоните: 774 735 775

БУХГАЛТЕРИЯ REMMER

Бухгалтерия Remmer. Оперативно, профессионально. Daňový poradce č. osvedčeni Dp. 05138 (налоговый консультанта, номер сертификата 05138). Консультации, регистрации, отчеты, зарплаты, аудит, ликвидация фирм. Křižíkova 159/56, Praha 8 - Karlín, 186 00.

www.remmer.cz

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 319 541, 222 310 273 или 604 251 284

АВТОСЕРВИС В ПРАГЕ

Ремонт автомобилей. Автосервис в Праге. Адрес: Poděbradská 186/56, Praha 9.

Звоните: 724 965 555

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бухгалтерское обслуживание фирм и ЧП. Все виды отчётов, расчёт зарплат, восстановление бухгалтерии прошлых лет, представление ваших интересов в госорганах, административное обслуживание фирм, помощь при открытии бизнеса.

www.algoritm.cz

Звоните: 773 086 382

ПРИГЛАШАЕМ МЕНЕДЖЕРОВ

Приглашаем менеджеров по работе с клиентами – международная торговля электроникой.От вас - знание английского и чешских языков. Знание других языков приветствуется. От нас – перспектива роста и адекватная зарплата.

Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ТРЕБУЕТСЯ В РЕСТОРАН

В ресторан в центре Праги требуются официанты, повар, администратор ресторана, офис-менеджер с опытом работы. Требования: опыт работы на аналогичной должности; уверенный пользователь ПК (Word, Excel); знание чешского языка - обязательно, знание других языков приветствуется. Условия работы: работа в офисе, официальное трудоустройство. Зарплата оговаривается на собеседовании.

Звоните: 608 710 313

В ГАСТРОНОМ ТРЕБУЮТСЯ

В гастроном "Деликатесы", Прага 2, требуется продавщица и повар.

Звоните с 12 до 21 часа: 775 290 723 или 775 290 724

ALMAX WORK

Фирма Almax Work обеспечивает бесплатное трудоустройство в Чешской Республике по специальностям: сварщики, слесари, формовщики, шахтёры, разнорабочие, а также водители грузовых автомобилей. Зарплата: 30.000–35.000 Kč. Токари – 130 Kč в час. Горизонтальщики, карусельщики, сварщики – 140 Kč в час. Шлифовщики – 110 Kč в час. Лакировщики – 120 Kč в час. CNC-специалисты, токари – 130–150 Kč в час. Предлагаем официальное устройство и очень выгодные условия.

Звоните: 773 921 592 или 777 921 587

НАКЛЕЙКИ

Наклейки на клавиатуру с русскими буквами на белом фоне и прозрачном. Цена: 120 Kč. Спрашивайте в редакции газеты «Пражский экспресс».

Наш адрес: Žitná 52, Praha 2.

Звоните: 222 874 295 или 603 185 741

ПЕРЕВОДЫ ANNA-S Переводы за один час. Судебное заверение. Румынский, итальянский, украинский, чешский, русский, английский, немецкий, французский, испанский и другие языки. Anna-S s.r.o. Senovážné nám. 23 (Hlavní budova A, 4. Patro, k. 433). Звоните: 224 142 220 или 603 514 162

БРИГАДА

Бригада. Вкладывать рекламу в журналы. Метро Černý most. Легальное пребывание в Чехии, паспорт ЕС.

Звоните: 777 530 889

ИЩЕМ МАССАЖИСТОК

Ищем массажисток для работы в Праге.

Подробности по телефону: 774 704 748

СТОМАТОЛОГИЯ Терапия. Ортопедия. Хирургия. Детская стоматология. Отбеливание зубов. Имплантаты – система SGS CEREC – мы применяем новую систему «Церек» (Cerec), которая позволяет за одно посещение изготовить керамические коронки и фасетки, обладающие высокой прочностью, удобны и эстетичны. Страховки: VZP, OZP. Vinohradská 48, Praha 2. www.estetika-dental.cz Звоните: 222 542 713 или 774 374 610

ПРОДАМ БИЗНЕС

Продаётся рабочий бизнес - фирма (магазин сантехники на Праге 4) функционирует от 2002 г: в том числе интернетсайт, рабочий коллектив – 4 человека, складской запас и все сопутствующие процессы.При покупке гарантируется поддержка в функциональности всех процессов до года.Магазин в данный момент работает.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 773 494 001

ПРОДАМ МАГАЗИН Передам за вознаграждение, работающий магазин с русскими продуктами (61 м2) у станции метро. Магазин оборудован дорогим оборудованием (около 400.000 Kč), заполнен товаром (около 700.000 Kč). Имеются все необходимые разрешения на торговлю продуктами питания. Аренда 21.000 Kč + НДС, Интернет, видеонаблюдение. Отличный готовый семейный бизнес. Только серьезные покупатели. Звоните: 607 752 420

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ

Спешите приобрести телефонный справочник «Золотые страницы Русской Чехии» в редакции газеты «Пражский экспресс». Сотни адресов и телефонов на все случаи жизни! Наш адрес: Žitná 52, Praha 2 (2-й этаж, офис 216).

Звоните: 603 185 741

РАБОТА В САЛОНЕ

Салон EE Hair проводит набор: парикмахеров, администраторов (обязательное знание чешского, английского и русского языков), мастеров маникюра и педикюра.

Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 310 966

МЕНЕДЖЕР В пражский офис логистической компании требуется менеджер по международным грузоперевозкам, допустимо без опыта работы в логистике.Требования: от 24 до 35 лет; в/о; ПМЖ; обучаемость, коммуникабельность; знание языков: английский, чешский - свободное владение. Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ВОСПИТАТЕЛЬ В ПАНСИОН

Приглашаем на работу воспитателя в пансион (возможно с проживанием). Работа с 18:00 до 9:00. Приветствуется опыт работы с детьми.

Звоните: 776 811 671

ДУХОВНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

ДУХОВНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ В ПРАГЕ, ЛЕЧИТ МОЛИТВОЙ ТЯЖЁЛЫЕ,ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,ВСЕХ ВИДОВ ФОРМ И СТАДИЙ: ПРОБЛЕМЫ С ПОЗВОНОЧНИКОМ, ДИСКАМИ.ОСТЕОХОНДРОЗ. РАДИКУЛИТ. СКАЛИОЗ. ГОЛОВНЫЕ БОЛИ. ДАВЛЕНИЕ. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. СЕРДЕЧНЫЕ. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, СТРАХИ, БЕСПОКОЙСТВА. РАСТВОРЯЮ КАМНИ В ПОЧКАХ И ЖЕЛЧИ. СНИМАЮ АПАТИЮ И СТРЕСС. МОЛИТВА ОТ СИЛЬНОЙ ПОРЧИ И СГЛАЗА. МОЛИТВА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПЛОДА И ЛЁГКИХ РОДОВ. ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩАЯ ОЧИСТКА ДУШИ И ТЕЛА. СУММА ОПЛАТЫ ПО СРЕДСТВАМ И ВОЗМОЖНОСТИ БОЛЬНОГО. БЕСПЛАТНО ЛЕЧУ ДЕТЕЙ ДО СЕМИ ЛЕТ А ТАКЖЕ БЕСПЛОДИЕ У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН. СЕАНСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОРЯДКА ПРОВОЖУ У СЕБЯ НА ДОМУ. ПРИХОДИТЕ,НЕ ТЕРЯЙТЕ НАДЕЖДЫ. ТАМ ГДЕ БЕССИЛЬНА МЕДИЦИНА,ВСЕСИЛЕН СОЗДАТЕЛЬ!

ПИШИТЕ: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00: 777 877 336

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Продажа бытовой химии: гели Ariel, Persil. Ополаскиватели, смягчители белья. Sar, Domestos – по заказу. Ariel, Persil 2l - 150 Kč, 5l – 300 Kč. Ополаскиватель, смягчитель 2l – 100 Kč, 5l – 250 Kč.

Звоните: 773 028 222

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

В сеть русских магазинов "Ласточка" требуются продавцы. Наличие ПМЖ, коммуникабельность.

Звоните: 739 951 291 или 774 944 970

ПРАЖСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ

Пражский центр образования. Продолжает прием новых студентов и переводом из чешских ВУЗов на 2016/2016 учебный год по специальностям: международный менеджмент, юриспруденция, журналистика. Обучение на русском языке, российский государственный диплом, визовая поддержка студентов. Обращаться по адресу: ул. Швайгерова 2, 16059 Прага 6.

www.pckv.eu

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел./факс: 220 515 293 или 602 453 579

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате недалеко от náměstí Bratří Synků для порядочных работающих людей.

Звоните: 776 830 605

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

НЯНЯ

«Добрая фея» - услуги проверенных нянь–воспитателей от детского сада «Звёздочка». Наша добрая фея прилетит и окажет любую помощь маме. Опыт работы 16 лет.

Звоните: 776 681 478