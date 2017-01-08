РАБОТА С ГИПСОКАРТОНОМ

Требуются гипсокортонщики с опытом работы в Чехии. Оплата почасовая. Авансы каждую пятницу от 2.000 до 5.000 Kč. Зарплата каждый месяц 1-5 числа.

Звоните: 775 609 638

ПРОДАМ ДОМ Продам рядный дом 4+1, 166 м2, 3 этажа, год сдачи в эксплуатацию 2014. Гараж на две машины. Крытая тераса. Praha 5 - Zličín, Резиденция Sobín. Звоните: 774 735 775

ХОЗЯЙКИ В СЕМЬИ

Агентство приглашает к разовому и постоянному сотрудничеству ХОЗЯЕК в семьи. Качественная уборка, организация быта, глажка, покупки и т.д. Хозяек, умеющих ВКУСНО И РАЗНООБРАЗНО ГОТОВИТЬ и выпекать. НЯНЕК ДЛЯ ДЕТЕЙ. А также сиделок специализирующихся по УХОДУ ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ. Только с легальными документами, опытом работы в семьях, в Чехии и только с рекомендациями. Оплата: от 1.000 Kč в день.

Напишите СМС (укажите ваше имя, возраст и откуда вы приехали, и мы вам сами перезвоним): 602 214 088

ПРОДАМ МАГАЗИН Продам за отступные (1.000.000 Kč) магазин с русскими продуктами, 60 м2 у станции метро. Полностью оборудован 450.000 Kč + товар 550.000 Kč. Работающий, постоянные клиенты. Только серьёзные покупатели. Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Звоните: + 420 607 752 420

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Строительство и ремонт, от проекта до сдачи объекта под ключ. Все виды работ. Для знакомства с нашими некоторыми работами к вашим услугам фотогалерея на нашем сайте www.korniloff.cz.

Звоните: 739 883 515

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР

Требуется курьер для доставки газет, 1 раз в 2 недели. Требование: ответственный, пунктуальный.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 874 295 или 603 185 741

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ

Требуется ассистент директора. Приглашается на длительный контракт ассистент (помощник) директора. Основная работа: секретарь-менеджер, делопроизводство, обеспечение работы офиса и дома, выполнение поручений. Рабочий график не нормирован, базис рабочего времени с 9 до 18. Строгие требование для приема: вежливость, отличное знание языков (чешский и английский), отличное в/образование, виза, опыт работы, дисциплинированность, ответственность, испытательный срок от 3 до 6 месяцев. Оплата: оклад+бонус за переработки.

На емайл можно направить полное резюме и актуальное фото: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

Требуется менеджер-продажник недвижимости (риэлтер) для работы в офисе и на показах с клиентами. Для работы необходим: опыт от 3-х лет по продаже недвижимости, свободный чешский и хороший английский языки (обязательно!), в/о. Оплата договорная: оклад+процент от продажи.

Резюме подробное направлять по адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2+КК/БАЛКОН/ГАРАЖ

Продам 2кк/Б в новостройке с 2013 г., частная собственность, 2 этаж, 52 м2, Прага 10. Цена: 3.250.000 Kč.

Звоните: 774 205 434

ВАКАНСИЯ

Приглашаем на административную работу помощника менеджера. Офис в Праге 6.

Требования:

- хорошие коммуникационные способности

- уверенный пользователь ПК

- чешский устно и письменно

- высшее образование

Резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Приглашаю на работу в Германию девушку, женщину, без вредных привычек, эротика. Паспорт EU, хорошие заработки.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 728 151 144

ЛОГИСТ

В филиал немецкой транспортной компании ТРЕБУЮТСЯ ЛОГИСТЫ с опытом и без. Обязанности: ведение перeговоров с клиентами, заключение заявок, контроль погрузки/выгрузки транспорта. Требования: уверенный пользователь ПК, знание английского языка. Возможно трудоустройство в Германии.

Звоните: 720 540 760

АВТОМЕХАНИК

Автосервис ищет работника на позицию механика легковых машин. Прага 6. Зарплата: 25.000 Kč.

Звоните: 774 184 162

РЕМОНТ

Предлагаем комплексные специализированые услуги по реконструкции квартир и домов. Смета на проведение работ, график выполнения, гарантия качества.

Звоните: 777 677 907

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

БУХГАЛТЕР

Бухгалтерские услуги, консультация. Комплексное обслуживание, подача и подготовка годовых отчетов юридических и физических лиц. Расчет налогов и зарплат.

Звоните: 774 030 228

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Транспортной компании требуется менеджер по продажам и логистике. Основные обязанности: ведение автопарка и активный поиск клиентов. Требования: грамотная русская речь, хорошее знание чешского языков. Обучение. Оплата: оклад + %.

Резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

БУХГАЛТЕРИЯ REMMER

Бухгалтерия Remmer. Оперативно, профессионально. Daňový poradce č. osvedčeni Dp. 05138 (налоговый консультанта, номер сертификата 05138). Консультации, регистрации, отчеты, зарплаты, аудит, ликвидация фирм. Křižíkova 159/56, Praha 8 - Karlín, 186 00.

www.remmer.cz

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 319 541, 222 310 273 или 604 251 284

ПРОДАМ ШУБУ

Продам чёрную норковую шубу. Новая.

Звоните: 774 881 752

ДОЦЕНТ КРЫЛОВ

Доцент Крылов. Проблемы спины, суставов, простаты, головные боли, аллергия, гинекология, астма, табакокурение. Чистка печени.

Звоните: 775 298 598 или 774 881 752

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ

Строительная фирма предлагает сотрудничество дизайнеру интерьеров в Праге. Удалённый доступ и переезд из другой страны не предлагать.

Всю информацию пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АССИСТЕНТКА

Строительной фирме требуется ассистентка директора. Отличный чешский. Есенице, Прага-запад.

Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АССИСТЕНТКА РУКОВОДИТЕЛЯ Требуется энергичная, сильная, приятная в общении, аккуратная и ответственная девушка до 25 лет с креативным мышлением, хорошим знаением РС, Интернета, английского и чешского языков на позицию Ассистентки руководителя в салон, который находится в центре Праги в ТЦ "Палладиум". Своё резюме с фото присылайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РАБОТА В САЛОНЕ Салон EE Hair, находящийся в ТЦ "Палладиум", примет на работу ПАРИКМАХЕРОВ (минимальный стаж три года), АДМИНИСТРАТОРОВ (обязательно знание чешского, английского и русского языков), МАСТЕРОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, а также УБОРЩИЦ. Ваше резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Вся контактная информация : 222 310 966

РАБОТА НА СКЛАДЕ

Предлагаем постоянную работу на тёплом, новом складе. Дневные смены, для женщин работа на компьютере, для мужчин работа на складской технике и мануальная работа. Оплата: 100 Kč/час ( чистого). Жильё предоставляем бесплатно. Официальное оформление, обязательно наличие ПМЖ в Чехии или паспорт ЕС.

Звоните: 727 818 733 или 727 818 732

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате. Центр Праги, у Карлового моста. В квартире есть все.

Звоните: 774 528 196

ТРЕБУЮТСЯ

Требуются на работу retrakář (водитель VZV), пикеры. Район Praha - Zličín. Только с ПМЖ или паспорт ЕС.

Звоните: 727 818 733 или 727 818 732

ПРОДАМ БИЗНЕС

Продам фирму с историей, год регистрации 2009. Лицензия на международные и внутренние перевозки. Поможем с организацией всего бизнеса (покупка транспорта, оснащение, бухгалтерия, диспечинг). Выгодно для получения ПМЖ.

Звоните: 774 735 775

АВТОСЕРВИС В ПРАГЕ

Ремонт автомобилей. Автосервис в Праге. Адрес: Poděbradská 186/56, Praha 9.

Звоните: 724 965 555

ALMAX WORK

Фирма Almax Work обеспечивает бесплатное трудоустройство в Чешской Республике по специальностям: сварщики, слесари, формовщики, шахтёры, разнорабочие, а также водители грузовых автомобилей. Зарплата: 30.000–35.000 Kč. Токари – 130 Kč в час. Горизонтальщики, карусельщики, сварщики – 140 Kč в час. Шлифовщики – 110 Kč в час. Лакировщики – 120 Kč в час. CNC-специалисты, токари – 130–150 Kč в час. Предлагаем официальное устройство и очень выгодные условия.

Звоните: 773 921 592 или 777 921 587

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бухгалтерское обслуживание фирм и ЧП. Все виды отчётов, расчёт зарплат, восстановление бухгалтерии прошлых лет, представление ваших интересов в госорганах, административное обслуживание фирм, помощь при открытии бизнеса.

www.algoritm.cz

Звоните: 773 086 382

ТРЕБУЮТСЯ

Ищем: автоэлектрика - оплата по договоренности; 2-х работников на мойку (желательно с имеющимися клиентами) минимальный оклад + % с перевыполненного плана; уборщицу. Работа в центре.

Звоните: 776 815 369

ТРЕБУЮТСЯ САНТЕХНИКИ

В чешскую фирму требуются сантехники, официальное трудоустройство. Желание работать. Легальное пребывание в ЧР.

Звоните: 736 730 052

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР

Требуется курьер для доставки газет, 1 раз в 2 недели. Требование: ответственный, пунктуальный.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 874 295 или 603 185 741

ПРОДАМ МАГАЗИН Продам за отступные (1.000.000 Kč) магазин с русскими продуктами, 60 м2 у станции метро. Полностью оборудован 450.000 Kč + товар 550.000 Kč. Работающий, постоянные клиенты. Только серьёзные покупатели. Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Звоните: + 420 607 752 420

СДАМ КОМНАТУ

С 8.1.2017 сдается комната для 1-2 человека, в 2+1 у метро Střížkov. Желательно для женщин, порядочных.

Звоните: 608 368 273

СДАМ 2+KK

Сдам 2+кк, 54 м2,Praha 10 - Vršovice. После реконструкции, без мебели. На длительный срок. Цена: 12.000 Kč, 500 Kč ком. плат.

Звоните: 774 460 282

УБОРКА АПАРТАМЕНТОВ

Предлагаем подработку. Уборка апартаментов на Виноградах. 2-3 раза в неделю, с 11:00 до 15:00. Оплата: 150 Kč/час. Опыт уборки апартаментов или работы в отеле приветствуется. Знание английского языка плюсом.

Звонить: 606 171 876

СТОМАТОЛОГИЯ Терапия. Ортопедия. Хирургия. Детская стоматология. Отбеливание зубов. Имплантаты – система SGS CEREC – мы применяем новую систему «Церек» (Cerec), которая позволяет за одно посещение изготовить керамические коронки и фасетки, обладающие высокой прочностью, удобны и эстетичны. Страховки: VZP, OZP. Vinohradská 48, Praha 2. www.estetika-dental.cz Звоните: 222 542 713 или 774 374 610

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Приглашаю на работу в Германию девушку, женщину, без вредных привычек, эротика. Паспорт EU, хорошие заработки.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 728 151 144

ЛОГИСТ

В филиал немецкой транспортной компании ТРЕБУЮТСЯ ЛОГИСТЫ с опытом и без. Обязанности: ведение перeговоров с клиентами, заключение заявок, контроль погрузки/выгрузки транспорта. Требования: уверенный пользователь ПК, знание английского языка. Возможно трудоустройство в Германии.

Звоните: 720 540 760

РЕМОНТ

Предлагаем комплексные специализированые услуги по реконструкции квартир и домов. Смета на проведение работ, график выполнения, гарантия качества.

Звоните: 777 677 907

БУХГАЛТЕР

Бухгалтерские услуги, консультация. Комплексное обслуживание, подача и подготовка годовых отчетов юридических и физических лиц. Расчет налогов и зарплат.

Звоните: 774 030 228

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Транспортной компании требуется менеджер по продажам и логистике. Основные обязанности: ведение автопарка и активный поиск клиентов. Требования: грамотная русская речь, хорошее знание чешского языков. Обучение. Оплата: оклад + %.

Резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ВАКАНСИЯ

Приглашаем на административную работу помощника менеджера. Офис в Праге 6.

Требования:

- хорошие коммуникационные способности

- уверенный пользователь ПК

- чешский устно и письменно

- высшее образование

Резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АВТОМЕХАНИК

Автосервис ищет работника на позицию механика легковых машин. Прага 6. Зарплата: 25.000 Kč.

Звоните: 774 184 162

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предлагаю комплексное бухгалтерское обслуживание компаний и физических лиц: рестораны, отели, производство, международная торговля, оптимализация налогов, представление интерессов в налоговых учреждениях, решение сложных ситуаций.

Звоните: 775 552 717

БУХГАЛТЕРИЯ REMMER

Бухгалтерия Remmer. Оперативно, профессионально. Daňový poradce č. osvedčeni Dp. 05138 (налоговый консультанта, номер сертификата 05138). Консультации, регистрации, отчеты, зарплаты, аудит, ликвидация фирм. Křižíkova 159/56, Praha 8 - Karlín, 186 00.

www.remmer.cz

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 319 541, 222 310 273 или 604 251 284

ПРОДАМ ЛЮСТРУ

Продам люстру с пятью лампами, цветными хрустальными кристалами. Цена: 3.000 Kč.

Звоните: 720 688 051

РАБОТА В ПЕКАРНЕ

Требуются люди на ночную смену в пекарню (приготовление выпечки). Требование: опыт работы с выпечкой, активность. Остальному обучим. Зарплата: 100 Kč/час. Рабочая смена 8-10 часов, с 21:00 до 6-7 утра (в зависимости от опыта).

Звоните (Кирилл): 776 840 939

ИЩУ ПОДРАБОТКУ

Мужчина ищет подработку на стройке, ремонт квартир. Опыт работы, документы.

Звоните: 774 144 653

РАБОТА НА СКЛАДЕ

Предлагаем постоянную работу на тёплом, новом складе. Дневные смены, для женщин работа на компьютере, для мужчин работа на складской технике и мануальная работа. Оплата: 100 Kč/час ( чистого). Жильё предоставляем бесплатно. Официальное оформление, обязательно наличие ПМЖ в Чехии или паспорт ЕС.

Звоните: 727 818 733 или 727 818 732

ТРЕБУЮТСЯ

Требуются на работу retrakář (водитель VZV), пикеры. Район Praha - Zličín. Только с ПМЖ или паспорт ЕС.

Звоните: 727 818 733 или 727 818 732

АССИСТЕНТКА РУКОВОДИТЕЛЯ Требуется энергичная, сильная, приятная в общении, аккуратная и ответственная девушка до 25 лет с креативным мышлением, хорошим знаением РС, Интернета, английского и чешского языков на позицию Ассистентки руководителя в салон, который находится в центре Праги в ТЦ "Палладиум". Своё резюме с фото присылайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РАБОТА В САЛОНЕ Салон EE Hair, находящийся в ТЦ "Палладиум", примет на работу ПАРИКМАХЕРОВ (минимальный стаж три года), АДМИНИСТРАТОРОВ (обязательно знание чешского, английского и русского языков), МАСТЕРОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, а также УБОРЩИЦ. Ваше резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Вся контактная информация : 222 310 966

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате. Центр Праги, у Карлового моста. В квартире есть все.

Звоните: 774 528 196

АВТОСЕРВИС В ПРАГЕ

Ремонт автомобилей. Автосервис в Праге. Адрес: Poděbradská 186/56, Praha 9.

Звоните: 724 965 555

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бухгалтерское обслуживание фирм и ЧП. Все виды отчётов, расчёт зарплат, восстановление бухгалтерии прошлых лет, представление ваших интересов в госорганах, административное обслуживание фирм, помощь при открытии бизнеса.

www.algoritm.cz

Звоните: 773 086 382

ALMAX WORK

Фирма Almax Work обеспечивает бесплатное трудоустройство в Чешской Республике по специальностям: сварщики, слесари, формовщики, шахтёры, разнорабочие, а также водители грузовых автомобилей. Зарплата: 30.000–35.000 Kč. Токари – 130 Kč в час. Горизонтальщики, карусельщики, сварщики – 140 Kč в час. Шлифовщики – 110 Kč в час. Лакировщики – 120 Kč в час. CNC-специалисты, токари – 130–150 Kč в час. Предлагаем официальное устройство и очень выгодные условия.

Звоните: 773 921 592 или 777 921 587

ТРЕБУЮТСЯ

Ищем: автоэлектрика - оплата по договоренности; 2-х работников на мойку (желательно с имеющимися клиентами) минимальный оклад + % с перевыполненного плана; уборщицу. Работа в центре.

Звоните: 776 815 369

ТРЕБУЮТСЯ САНТЕХНИКИ

В чешскую фирму требуются сантехники, официальное трудоустройство. Желание работать. Легальное пребывание в ЧР.

Звоните: 736 730 052

НАКЛЕЙКИ

Наклейки на клавиатуру с русскими буквами на белом фоне и прозрачном. Цена: 120 Kč. Спрашивайте в редакции газеты «Пражский экспресс».

Наш адрес: Žitná 52, Praha 2.

Звоните: 222 874 295 или 603 185 741

СТОМАТОЛОГИЯ Терапия. Ортопедия. Хирургия. Детская стоматология. Отбеливание зубов. Имплантаты – система SGS CEREC – мы применяем новую систему «Церек» (Cerec), которая позволяет за одно посещение изготовить керамические коронки и фасетки, обладающие высокой прочностью, удобны и эстетичны. Страховки: VZP, OZP. Vinohradská 48, Praha 2. www.estetika-dental.cz Звоните: 222 542 713 или 774 374 610

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ

Спешите приобрести телефонный справочник «Золотые страницы Русской Чехии» в редакции газеты «Пражский экспресс». Сотни адресов и телефонов на все случаи жизни! Наш адрес: Žitná 52, Praha 2 (2-й этаж, офис 216).

Звоните: 603 185 741

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Транспортной компании требуется менеджер по продажам и логистике. Основные обязанности: ведение автопарка и активный поиск клиентов. Требования: грамотная русская речь, хорошее знание чешского языков. Обучение. Оплата: оклад + %.

Резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

СТОМАТОЛОГИЯ Стоматологическая клиника оказывает спектр услуг: эстетика, отбеливание, терапия,протезирование, пародонтология, детская стоматология. Libušska 319/126 Praha 4, Pisnice. www.m-smile.cz Звоните: 776 732 947

НЯНЯ

«Добрая фея» - услуги проверенных нянь–воспитателей от детского сада «Звёздочка». Наша добрая фея прилетит и окажет любую помощь маме. Опыт работы 16 лет.

Звоните: 776 681 478

ВАКАНСИЯ

Приглашаем на административную работу помощника менеджера. Офис в Праге 6.

Требования:

- хорошие коммуникационные способности

- уверенный пользователь ПК

- чешский устно и письменно

- высшее образование

Резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

В сеть русских магазинов "Ласточка" требуются продавцы. Наличие ПМЖ, коммуникабельность.

Звоните: 739 951 291 или 774 944 970

АВТОМЕХАНИК

Автосервис ищет работника на позицию механика легковых машин. Прага 6. Зарплата: 25.000 Kč.

Звоните: 774 184 162

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предлагаю комплексное бухгалтерское обслуживание компаний и физических лиц: рестораны, отели, производство, международная торговля, оптимализация налогов, представление интерессов в налоговых учреждениях, решение сложных ситуаций.

Звоните: 775 552 717

БУХГАЛТЕРИЯ REMMER

Бухгалтерия Remmer. Оперативно, профессионально. Daňový poradce č. osvedčeni Dp. 05138 (налоговый консультанта, номер сертификата 05138). Консультации, регистрации, отчеты, зарплаты, аудит, ликвидация фирм. Křižíkova 159/56, Praha 8 - Karlín, 186 00.

www.remmer.cz

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 319 541, 222 310 273 или 604 251 284

ТРЕБУЮТСЯ

Ищем: автоэлектрика - оплата по договоренности; 2-х работников на мойку (желательно с имеющимися клиентами) минимальный оклад + % с перевыполненного плана; уборщицу. Работа в центре.

Звоните: 776 815 369

РАБОТА СТУДЕНТАМ

В элитный жилищный комплекс требуется мужчина на ночные смены (с 19 до 7 часов). Место работы - ул. Револючни - Прага 1. Смены с воскресения по среду. Начало работы с 3 января. Легальное пребывание в ЧР.

Звоните (Luděk Šmejkal): 725 449 214

ПРОДАМ БИЗНЕС

Продам фирму с историей, год регистрации 2009. Лицензия на международные и внутренние перевозки. Поможем с организацией всего бизнеса (покупка транспорта, оснащение, бухгалтерия, диспечинг). Выгодно для получения ПМЖ.

Звоните: 774 735 775

АССИСТЕНТКА РУКОВОДИТЕЛЯ Требуется энергичная, сильная, приятная в общении, аккуратная и ответственная девушка до 25 лет с креативным мышлением, хорошим знаением РС, Интернета, английского и чешского языков на позицию Ассистентки руководителя в салон, который находится в центре Праги в ТЦ "Палладиум". Своё резюме с фото присылайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РАБОТА В САЛОНЕ Салон EE Hair, находящийся в ТЦ "Палладиум", примет на работу ПАРИКМАХЕРОВ (минимальный стаж три года), АДМИНИСТРАТОРОВ (обязательно знание чешского, английского и русского языков), МАСТЕРОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, а также УБОРЩИЦ. Ваше резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Вся контактная информация : 222 310 966

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате. Центр Праги, у Карлового моста. В квартире есть все.

Звоните: 774 528 196

АВТОСЕРВИС В ПРАГЕ

Ремонт автомобилей. Автосервис в Праге. Адрес: Poděbradská 186/56, Praha 9.

Звоните: 724 965 555

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бухгалтерское обслуживание фирм и ЧП. Все виды отчётов, расчёт зарплат, восстановление бухгалтерии прошлых лет, представление ваших интересов в госорганах, административное обслуживание фирм, помощь при открытии бизнеса.

www.algoritm.cz

Звоните: 773 086 382

В ГАСТРОНОМ ТРЕБУЮТСЯ

В гастроном "Деликатесы", Прага 2, требуется продавщица и повар.

Звоните с 12 до 21 часа: 775 290 723 или 775 290 724

ТРЕБУЮТСЯ САНТЕХНИКИ

В чешскую фирму требуются сантехники, официальное трудоустройство. Желание работать. Легальное пребывание в ЧР.

Звоните: 736 730 052

НАКЛЕЙКИ

Наклейки на клавиатуру с русскими буквами на белом фоне и прозрачном. Цена: 120 Kč. Спрашивайте в редакции газеты «Пражский экспресс».

Наш адрес: Žitná 52, Praha 2.

Звоните: 222 874 295 или 603 185 741

ПЕРЕВОДЫ ANNA-S Переводы за один час. Судебное заверение. Румынский, итальянский, украинский, чешский, русский, английский, немецкий, французский, испанский и другие языки. Anna-S s.r.o. Senovážné nám. 23 (Hlavní budova A, 4. Patro, k. 433). Звоните: 224 142 220 или 603 514 162

СТОМАТОЛОГИЯ Терапия. Ортопедия. Хирургия. Детская стоматология. Отбеливание зубов. Имплантаты – система SGS CEREC – мы применяем новую систему «Церек» (Cerec), которая позволяет за одно посещение изготовить керамические коронки и фасетки, обладающие высокой прочностью, удобны и эстетичны. Страховки: VZP, OZP. Vinohradská 48, Praha 2. www.estetika-dental.cz Звоните: 222 542 713 или 774 374 610

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ

Спешите приобрести телефонный справочник «Золотые страницы Русской Чехии» в редакции газеты «Пражский экспресс». Сотни адресов и телефонов на все случаи жизни! Наш адрес: Žitná 52, Praha 2 (2-й этаж, офис 216).

Звоните: 603 185 741

АПАРТАМЕНТЫ VELES

Комфортабельные апартаменты VELES (Praha 6). Оборудованы кухней, Интернет Wi-Fi, бесплатная парковка, рядом станция метро и автобуса в аэропорт.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: +420 773 647 019

ПРОДАМ КВАРТИРУ

Продам квартиру 2+кк в районе метро Haje (5 минут пешком от метро). Посредников просьба не беспокоить.

Teл.: 775 777 237

РАБОТА НА РЕЦЕПЦИИ

В элитный жилищный комплекс требуется мужчина на ночные смены (с 19 до 7 часов). Место работы - ул. Револючни - Прага 1. Смены с воскресения по среду. Начало работы с 3 января. Легальное пребывание в ЧР.

Звоните (Luděk Šmejkal): 725 449 214

РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК

Приглашаем девушек от 18 лет для работы танцовщицами в ночном клубе рядом с центром Праги.Работа не больше двух часов в день, оплата ежедневная. Занятия с хореографом бесплатные.

Звоните: 601 100 535

АВТОМЕХАНИК

Автосервис ищет работника на позицию механика легковых машин. Прага 6. Зарплата: 25.000 Kč.

Звоните: 774 184 162

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Транспортной компании требуется менеджер по продажам и логистике. Основные обязанности: ведение автопарка и активный поиск клиентов. Требования: грамотная русская речь, хорошее знание чешского языков. Обучение. Оплата: оклад + %.

Резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ВАКАНСИЯ

Приглашаем на административную работу помощника менеджера. Офис в Праге 6.

Требования:

- хорошие коммуникационные способности

- уверенный пользователь ПК

- чешский устно и письменно

- высшее образование

Резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

НЯНЯ

«Добрая фея» - услуги проверенных нянь–воспитателей от детского сада «Звёздочка». Наша добрая фея прилетит и окажет любую помощь маме. Опыт работы 16 лет.

Звоните: 776 681 478

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

В сеть русских магазинов "Ласточка" требуются продавцы. Наличие ПМЖ, коммуникабельность.

Звоните: 739 951 291 или 774 944 970

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предлагаю комплексное бухгалтерское обслуживание компаний и физических лиц: рестораны, отели, производство, международная торговля, оптимализация налогов, представление интерессов в налоговых учреждениях, решение сложных ситуаций.

Звоните: 775 552 717

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате. Центр Праги, у Карлового моста. В квартире есть все.

Звоните: 774 528 196