БУХГАЛТЕРИЯ REMMER

Бухгалтерия Remmer. Оперативно, профессионально. Daňový poradce č. osvedčeni Dp. 05138 (налоговый консультанта, номер сертификата 05138). Консультации, регистрации, отчеты, зарплаты, аудит, ликвидация фирм. Křižíkova 159/56, Praha 8 - Karlín, 186 00.

www.remmer.cz

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Звоните: 222 319 541, 222 310 273 или 604 251 284

ЦЕЛИТЕЛЬ В ПРАГЕ Целитель в Праге, лечит руками и молитвой безнадёжные случаи. Тяжёлые, острые и хронические заболевания, всех видов форм и стадий: проблемы с позвоночником, головные боли, желудочно-кишечные заболевания, урологические, сердечные, гинекологические, психологические расстройства, страхи, беспокойства, бесплодие у женщин и мужчин. Растворяю камни в почках и желчи. Снимаю апатию и стресс. Решаю охладевшие отношения между супругами, проблемы и конфликты в семье (условие: законный брак, свободные отношения). Молитва от сильной порчи и сглаза (тяжёлые ситуации, внезапная череда неудач). Помощь при частых выкидышах, молитва для сохранения плода и лёгких родов. Общеукрепляющая очистка души и тела. Сумма оплаты в конце курсов занятий по средствам и возможности больного и только при улучшении состояния и положительном результате. Сеансы индивидуального порядка провожу у себя дома. Приходите, убедитесь и не теряйте надежды. Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Звоните с 12:00 до 18:00: 777 877 336 Давид.

ИЩУ НЯНЮ

Ищу няню для ребенка от 6 месяцев на длительный срок, образованную, аккуратную, ответственную, любящую детей, с опытом работы, возраст от 40 лет, желательно русскую. Занятость 6-8 часов в день. Оплата по договоренности. Прага 5. Анастасия.

Телефон: 774 045 654

ПРОДАВЕЦ В ТРАФИКУ

Требуется продавец в трафику на Florenc. Знание чеш. языка, желание работать. Опыт работы приветствуется, постоянная работа. ПМЖ, граждане ЕU. Оплата 85 kč.

Телефон: 775 964 215

В МАГАЗИН ТРЕБУЕТСЯ

Магазину женской одежды в Праге требуется работница на склад с документами, паспорт ЕС, ПМЖ, студенческая виза. Время работы c 9:00 до 21:00. Зарплата до 25.000 Kč.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 775 081 334

РАБОТА ДЛЯ МУЖЧИН

Требуются мужчины до 45 лет на постоянную работу в Праге, производство шин. Официальное трудоустройство. С польскими визами не звонить. Оплата: 100 Kč чистого в час.

Звоните: 776 055 050

ПРОДАМ ШУБУ

Продам чёрную норковую шубу. Новая.

Звоните: 774 881 752

ИЩЕМ МОНТАЖНИКА

Ищем монтажника на ручную пайку (ламповая техника).

Телефон: 603 447 551

ДОЦЕНТ КРЫЛОВ

Доцент Крылов. Проблемы спины, суставов, простаты, головные боли, аллергия, гинекология, астма, табакокурение. Чистка печени.

Звоните: 775 298 598 или 774 881 752

ALMAX WORK

Фирма Almax Work обеспечивает бесплатное трудоустройство в Чешской Республике по специальностям: сварщики, слесари, формовщики, шахтёры, разнорабочие, а также водители грузовых автомобилей. Зарплата: 30.000–35.000 Kč. Токари – 130 Kč в час. Горизонтальщики, карусельщики, сварщики – 140 Kč в час. Шлифовщики – 110 Kč в час. Лакировщики – 120 Kč в час. CNC-специалисты, токари – 130–150 Kč в час. Предлагаем официальное устройство и очень выгодные условия.

Звоните: 773 921 592 или 777 921 587

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бухгалтерское обслуживание фирм и ЧП. Все виды отчётов, расчёт зарплат, восстановление бухгалтерии прошлых лет, представление ваших интересов в госорганах, административное обслуживание фирм, помощь при открытии бизнеса.

www.algoritm.cz

Звоните: 773 086 382

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ

Строительная фирма предлагает сотрудничество дизайнеру интерьеров в Праге. Удалённый доступ и переезд из другой страны не предлагать.

Всю информацию пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АССИСТЕНТКА

Строительной фирме требуется ассистентка директора. Отличный чешский. Есенице, Прага-запад.

Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

www.zlate-sperky-outlet.cz

Ювелирные изделия от Cartier, Bulgari.... часы Rolex, Omega. -50 -70%. Новые и б/у. Поиск на заказ.

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КУРСЫ КОСМЕТИЧЕК

Курсы косметичек. Аккредитация Министерства образования Чехии, по окончании выдается сертификат, дающий право работы в ЧР.

Пищите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 776 292 687

ПРОДАМ МАГАЗИН Продам за отступные (1.000.000 Kč) магазин с русскими продуктами, 60 м2 у станции метро. Полностью оборудован 450.000 Kč + товар 550.000 Kč. Работающий, постоянные клиенты. Только серьёзные покупатели. Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Звоните: + 420 607 752 420

БУХГАЛТЕРИЯ

Бухгалтерские услуги: комплексное обслуживание, онлайн-бухгалтерия, составление отчётности, восстановление учёта, сопровождение налоговых проверок, начисление зарплат. Индивидуальный подход на всех стадиях сотрудничества.

www.finecolive.cz

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 728 550 583

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Строительство и ремонт, от проекта до сдачи объекта под ключ. Все виды работ. Для знакомства с нашими некоторыми работами к вашим услугам фотогалерея на нашем сайте www.korniloff.cz.

Звоните: 739 883 515

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ

Требуется ассистент директора. Приглашается на длительный контракт ассистент (помощник) директора. Основная работа: секретарь-менеджер, делопроизводство, обеспечение работы офиса и дома, выполнение поручений. Рабочий график не нормирован, базис рабочего времени с 9 до 18. Строгие требование для приема: вежливость, отличное знание языков (чешский и английский), отличное в/образование, виза, опыт работы, дисциплинированность, ответственность, испытательный срок от 3 до 6 месяцев. Оплата: оклад+бонус за переработки.

На емайл можно направить полное резюме и актуальное фото: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

Требуется менеджер-продажник недвижимости (риэлтер) для работы в офисе и на показах с клиентами. Для работы необходим: опыт от 3-х лет по продаже недвижимости, свободный чешский и хороший английский языки (обязательно!), в/о. Оплата договорная: оклад+процент от продажи.

Резюме подробное направлять по адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2+КК/БАЛКОН/ГАРАЖ

Продам 2кк/Б в новостройке с 2013 г., частная собственность, 2 этаж, 52 м2, Прага 10. Цена: 3.250.000 Kč.

Звоните: 774 205 434

МЕНЕДЖЕР ПРОДАЖИ

Группа компаний с восьмилетним опытом работы на Чешском рынке недвижимости приглашает на работу менеджера по продажам. Нашей компании требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат. Мы предоставляем: базу клиентов, фиксированную заработную плату 15 000 Kč и % от совершенных сделок, по договорённости возможен гибкий график работы, полное обучение, возможность карьерного роста.

Присылайте свои резюме (на русском языке) с фото (обязательно) на e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

СДАЕТСЯ КОМНАТЕ

Сдается небольшая комната с прихожей в районе метро Andel. Подвальное помещение, без мебели. Цена 3.500 крон + 50% вода и электрическтво.

Телефон: 776 727 982

МЕНЕДЖЕР

Требуется менеджер по продажам в визовый отдел компании АТРУА. Знание русского и чешского языка. Желательно в/о и опыт работы. Фикс.зп 15.000 Kč + % от продаж.

Резюме на русском языке с фотографией отправляйте на e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ДИСПЕТЧЕР

Грузоперевозчику требуется трудолюбивый, ответственный и стрессоустойчивый человек. З/п 18000. Прага 4. Требования: разрешение на работу или ПМЖ. Хорошее знание чешского языка. Среднее - английского или немецкого.

Резюме на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РЕМОНТ

Предлагаем комплексные специализированые услуги по реконструкции квартир и домов. Смета на проведение работ, график выполнения, гарантия качества.

Звоните: 777 677 907

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

БУХГАЛТЕР

Бухгалтерские услуги, консультация. Комплексное обслуживание, подача и подготовка годовых отчетов юридических и физических лиц. Расчет налогов и зарплат.

Звоните: 774 030 228

БУХГАЛТЕРИЯ REMMER

Бухгалтерия Remmer. Оперативно, профессионально. Daňový poradce č. osvedčeni Dp. 05138 (налоговый консультанта, номер сертификата 05138). Консультации, регистрации, отчеты, зарплаты, аудит, ликвидация фирм. Křižíkova 159/56, Praha 8 - Karlín, 186 00.

www.remmer.cz

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 319 541, 222 310 273 или 604 251 284

ИЩЕМ МОНТАЖНИКА

Ищем монтажника на ручную пайку (ламповая техника).

Телефон: 603 447 551

ИЩУ НЯНЮ

Ищу няню для ребенка от 6 месяцев на длительный срок, образованную, аккуратную, ответственную, любящую детей, с опытом работы, возраст от 40 лет, желательно русскую. Занятость 6-8 часов в день. Оплата по договоренности. Прага 5. Анастасия.

Телефон: 774 045 654

ЧЕШСКИЙ АДВОКАТ

Пражский адвокат оказывает все виды юридических услуг. Визы, продление, статус беженства, юр. адрес, бухгалтерский отчет и др. Решаем сложные случаи для вас и ваших родственников. Оплата по фактуре.

Телефон: 776 776 868

ПРОДАМ ШУБУ

Продам чёрную норковую шубу. Новая.

Звоните: 774 881 752

ДОЦЕНТ КРЫЛОВ

Доцент Крылов. Проблемы спины, суставов, простаты, головные боли, аллергия, гинекология, астма, табакокурение. Чистка печени.

Звоните: 775 298 598 или 774 881 752

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

В туристическую компанию в Праге требуется менеджер, желательно с опытом работы. Обязательное условие - знание чешского и английского языков.

Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ПРОДАМ БИЗНЕС

Продам фирму с историей, год регистрации 2009. Лицензия на международные и внутренние перевозки. Поможем с организацией всего бизнеса (покупка транспорта, оснащение, бухгалтерия, диспечинг). Выгодно для получения ПМЖ.

Звоните: 774 735 775

АВТОСЕРВИС В ПРАГЕ

Ремонт автомобилей. Автосервис в Праге. Адрес: Poděbradská 186/56, Praha 9.

Звоните: 724 965 555

ALMAX WORK

Фирма Almax Work обеспечивает бесплатное трудоустройство в Чешской Республике по специальностям: сварщики, слесари, формовщики, шахтёры, разнорабочие, а также водители грузовых автомобилей. Зарплата: 30.000–35.000 Kč. Токари – 130 Kč в час. Горизонтальщики, карусельщики, сварщики – 140 Kč в час. Шлифовщики – 110 Kč в час. Лакировщики – 120 Kč в час. CNC-специалисты, токари – 130–150 Kč в час. Предлагаем официальное устройство и очень выгодные условия.

Звоните: 773 921 592 или 777 921 587

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бухгалтерское обслуживание фирм и ЧП. Все виды отчётов, расчёт зарплат, восстановление бухгалтерии прошлых лет, представление ваших интересов в госорганах, административное обслуживание фирм, помощь при открытии бизнеса.

www.algoritm.cz

Звоните: 773 086 382

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ

Строительная фирма предлагает сотрудничество дизайнеру интерьеров в Праге. Удалённый доступ и переезд из другой страны не предлагать.

Всю информацию пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АССИСТЕНТКА

Строительной фирме требуется ассистентка директора. Отличный чешский. Есенице, Прага-запад.

Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РАБОТА С ГИПСОКАРТОНОМ

Требуются гипсокортонщики с опытом работы в Чехии. Оплата почасовая. Авансы каждую пятницу от 2.000 до 5.000 Kč. Зарплата каждый месяц 1-5 числа.

Звоните: 775 609 638

ПРОДАМ МАГАЗИН Продам за отступные (1.000.000 Kč) магазин с русскими продуктами, 60 м2 у станции метро. Полностью оборудован 450.000 Kč + товар 550.000 Kč. Работающий, постоянные клиенты. Только серьёзные покупатели. Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Звоните: + 420 607 752 420

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Строительство и ремонт, от проекта до сдачи объекта под ключ. Все виды работ. Для знакомства с нашими некоторыми работами к вашим услугам фотогалерея на нашем сайте www.korniloff.cz.

Звоните: 739 883 515

ПРОДАМ ДОМ Продам рядный дом 4+1, 166 м2, 3 этажа, год сдачи в эксплуатацию 2014. Гараж на две машины. Крытая тераса. Praha 5 - Zličín, Резиденция Sobín. Звоните: 774 735 775

АПАРТАМЕНТЫ VELES

Комфортабельные апартаменты VELES (Praha 6). Оборудованы кухней, Интернет Wi-Fi, бесплатная парковка, рядом станция метро и автобуса в аэропорт.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: +420 773 647 019

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате. Центр Праги, у Карлового моста. В квартире есть все.

Звоните: 774 528 196

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ

Требуется ассистент директора. Приглашается на длительный контракт ассистент (помощник) директора. Основная работа: секретарь-менеджер, делопроизводство, обеспечение работы офиса и дома, выполнение поручений. Рабочий график не нормирован, базис рабочего времени с 9 до 18. Строгие требование для приема: вежливость, отличное знание языков (чешский и английский), отличное в/образование, виза, опыт работы, дисциплинированность, ответственность, испытательный срок от 3 до 6 месяцев. Оплата: оклад+бонус за переработки.

На емайл можно направить полное резюме и актуальное фото: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

Требуется менеджер-продажник недвижимости (риэлтер) для работы в офисе и на показах с клиентами. Для работы необходим: опыт от 3-х лет по продаже недвижимости, свободный чешский и хороший английский языки (обязательно!), в/о. Оплата договорная: оклад+процент от продажи.

Резюме подробное направлять по адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2+КК/БАЛКОН/ГАРАЖ

Продам 2кк/Б в новостройке с 2013 г., частная собственность, 2 этаж, 52 м2, Прага 10. Цена: 3.250.000 Kč.

Звоните: 774 205 434

СДАМ КОМНАТУ

Сдается отдельная комната 20 м2, Praha-Braník (5 остановок от Karlovo náměstí) мебель, техника, интернет, парковка, хорошая транспортная доступнность, прописка.

Звоните: 774 232 233

МЕНЕДЖЕР

Застройщик и агентство недвижимости Gartal примет на работу менеджера по продажам. Требования: знание чешского, русского языков; коммуникабельность; работа с компьютером - Internet, MS Office, электронная почта; самостоятельность; целеустремленность; легальное пребывание. Оплата: от 15.000 Kč/месяц + бонусы за продажи/выполнение плана.

Присылайте свое резюме на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ВАКАНСИЯ

Приглашаем на административную работу помощника менеджера. Офис в Праге 6.

Требования:

- хорошие коммуникационные способности

- уверенный пользователь ПК

- чешский устно и письменно

- высшее образование

Резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РЕМОНТ

Предлагаем комплексные специализированые услуги по реконструкции квартир и домов. Смета на проведение работ, график выполнения, гарантия качества.

Звоните: 777 677 907

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

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Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

БУХГАЛТЕР

Бухгалтерские услуги, консультация. Комплексное обслуживание, подача и подготовка годовых отчетов юридических и физических лиц. Расчет налогов и зарплат.

Звоните: 774 030 228

БУХГАЛТЕРИЯ REMMER

Бухгалтерия Remmer. Оперативно, профессионально. Daňový poradce č. osvedčeni Dp. 05138 (налоговый консультанта, номер сертификата 05138). Консультации, регистрации, отчеты, зарплаты, аудит, ликвидация фирм. Křižíkova 159/56, Praha 8 - Karlín, 186 00.

www.remmer.cz

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 319 541, 222 310 273 или 604 251 284

АССИСТЕНТКА РУКОВОДИТЕЛЯ Требуется энергичная, сильная, приятная в общении, аккуратная и ответственная девушка до 25 лет с креативным мышлением, хорошим знаением РС, Интернета, английского и чешского языков на позицию Ассистентки руководителя в салон, который находится в центре Праги в ТЦ "Палладиум". Своё резюме с фото присылайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РАБОТА В САЛОНЕ Салон EE Hair, находящийся в ТЦ "Палладиум", примет на работу ПАРИКМАХЕРОВ (минимальный стаж три года), АДМИНИСТРАТОРОВ (обязательно знание чешского, английского и русского языков), МАСТЕРОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, а также УБОРЩИЦ. Ваше резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Вся контактная информация : 222 310 966

ПРОДАМ ШУБУ

Продам чёрную норковую шубу. Новая.

Звоните: 774 881 752

ДОЦЕНТ КРЫЛОВ

Доцент Крылов. Проблемы спины, суставов, простаты, головные боли, аллергия, гинекология, астма, табакокурение. Чистка печени.

Звоните: 775 298 598 или 774 881 752

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

В туристическую компанию в Праге требуется менеджер, желательно с опытом работы. Обязательное условие - знание чешского и английского языков.

Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АВТОСЕРВИС В ПРАГЕ

Ремонт автомобилей. Автосервис в Праге. Адрес: Poděbradská 186/56, Praha 9.

Звоните: 724 965 555

ALMAX WORK

Фирма Almax Work обеспечивает бесплатное трудоустройство в Чешской Республике по специальностям: сварщики, слесари, формовщики, шахтёры, разнорабочие, а также водители грузовых автомобилей. Зарплата: 30.000–35.000 Kč. Токари – 130 Kč в час. Горизонтальщики, карусельщики, сварщики – 140 Kč в час. Шлифовщики – 110 Kč в час. Лакировщики – 120 Kč в час. CNC-специалисты, токари – 130–150 Kč в час. Предлагаем официальное устройство и очень выгодные условия.

Звоните: 773 921 592 или 777 921 587

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бухгалтерское обслуживание фирм и ЧП. Все виды отчётов, расчёт зарплат, восстановление бухгалтерии прошлых лет, представление ваших интересов в госорганах, административное обслуживание фирм, помощь при открытии бизнеса.

www.algoritm.cz

Звоните: 773 086 382

ТРЕБУЮТСЯ

Ищем: автоэлектрика - оплата по договоренности; 2-х работников на мойку (желательно с имеющимися клиентами) минимальный оклад + % с перевыполненного плана; уборщицу. Работа в центре.

Звоните: 776 815 369

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ

Строительная фирма предлагает сотрудничество дизайнеру интерьеров в Праге. Удалённый доступ и переезд из другой страны не предлагать.

Всю информацию пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АССИСТЕНТКА

Строительной фирме требуется ассистентка директора. Отличный чешский. Есенице, Прага-запад.

Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РАБОТА С ГИПСОКАРТОНОМ

Требуются гипсокортонщики с опытом работы в Чехии. Оплата почасовая. Авансы каждую пятницу от 2.000 до 5.000 Kč. Зарплата каждый месяц 1-5 числа.

Звоните: 775 609 638

ПРОДАМ ДОМ Продам рядный дом 4+1, 166 м2, 3 этажа, год сдачи в эксплуатацию 2014. Гараж на две машины. Крытая тераса. Praha 5 - Zličín, Резиденция Sobín. Звоните: 774 735 775

ХОЗЯЙКИ В СЕМЬИ

Агентство приглашает к разовому и постоянному сотрудничеству ХОЗЯЕК в семьи. Качественная уборка, организация быта, глажка, покупки и т.д. Хозяек, умеющих ВКУСНО И РАЗНООБРАЗНО ГОТОВИТЬ и выпекать. НЯНЕК ДЛЯ ДЕТЕЙ. А также сиделок специализирующихся по УХОДУ ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ. Только с легальными документами, опытом работы в семьях, в Чехии и только с рекомендациями. Оплата: от 1.000 Kč в день.

Напишите СМС (укажите ваше имя, возраст и откуда вы приехали, и мы вам сами перезвоним): 602 214 088

ПРОДАМ МАГАЗИН Продам за отступные (1.000.000 Kč) магазин с русскими продуктами, 60 м2 у станции метро. Полностью оборудован 450.000 Kč + товар 550.000 Kč. Работающий, постоянные клиенты. Только серьёзные покупатели. Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Звоните: + 420 607 752 420

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Строительство и ремонт, от проекта до сдачи объекта под ключ. Все виды работ. Для знакомства с нашими некоторыми работами к вашим услугам фотогалерея на нашем сайте www.korniloff.cz.

Звоните: 739 883 515

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР

Требуется курьер для доставки газет, 1 раз в 2 недели. Требование: ответственный, пунктуальный.

Пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Звоните: 222 874 295 или 603 185 741

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ

Требуется ассистент директора. Приглашается на длительный контракт ассистент (помощник) директора. Основная работа: секретарь-менеджер, делопроизводство, обеспечение работы офиса и дома, выполнение поручений. Рабочий график не нормирован, базис рабочего времени с 9 до 18. Строгие требование для приема: вежливость, отличное знание языков (чешский и английский), отличное в/образование, виза, опыт работы, дисциплинированность, ответственность, испытательный срок от 3 до 6 месяцев. Оплата: оклад+бонус за переработки.

На емайл можно направить полное резюме и актуальное фото: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

Требуется менеджер-продажник недвижимости (риэлтер) для работы в офисе и на показах с клиентами. Для работы необходим: опыт от 3-х лет по продаже недвижимости, свободный чешский и хороший английский языки (обязательно!), в/о. Оплата договорная: оклад+процент от продажи.

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2+КК/БАЛКОН/ГАРАЖ

Продам 2кк/Б в новостройке с 2013 г., частная собственность, 2 этаж, 52 м2, Прага 10. Цена: 3.250.000 Kč.

Звоните: 774 205 434

ВАКАНСИЯ

Приглашаем на административную работу помощника менеджера. Офис в Праге 6.

Требования:

- хорошие коммуникационные способности

- уверенный пользователь ПК

- чешский устно и письменно

- высшее образование

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РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Приглашаю на работу в Германию девушку, женщину, без вредных привычек, эротика. Паспорт EU, хорошие заработки.

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Звоните: 728 151 144

ЛОГИСТ

В филиал немецкой транспортной компании ТРЕБУЮТСЯ ЛОГИСТЫ с опытом и без. Обязанности: ведение перeговоров с клиентами, заключение заявок, контроль погрузки/выгрузки транспорта. Требования: уверенный пользователь ПК, знание английского языка. Возможно трудоустройство в Германии.

Звоните: 720 540 760

АВТОМЕХАНИК

Автосервис ищет работника на позицию механика легковых машин. Прага 6. Зарплата: 25.000 Kč.

Звоните: 774 184 162

РЕМОНТ

Предлагаем комплексные специализированые услуги по реконструкции квартир и домов. Смета на проведение работ, график выполнения, гарантия качества.

Звоните: 777 677 907

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ

Praha Servis group s.r.o. Фирмы: регистрация, ликвидация, готовые фирмы с НДС. Открытие счетов в банке. Конфиденциально! ВНЖ, ПМЖ, рабочая карта (виза). Praha Servis group, s.r.o. Blanická 28, 120 00 Praha 2.

www.likvidacefirm.eu

Skype: prahaservis

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Звоните (WhatsApp, Telegram): 777 876 672

БУХГАЛТЕР

Бухгалтерские услуги, консультация. Комплексное обслуживание, подача и подготовка годовых отчетов юридических и физических лиц. Расчет налогов и зарплат.

Звоните: 774 030 228

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Транспортной компании требуется менеджер по продажам и логистике. Основные обязанности: ведение автопарка и активный поиск клиентов. Требования: грамотная русская речь, хорошее знание чешского языков. Обучение. Оплата: оклад + %.

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БУХГАЛТЕРИЯ REMMER

Бухгалтерия Remmer. Оперативно, профессионально. Daňový poradce č. osvedčeni Dp. 05138 (налоговый консультанта, номер сертификата 05138). Консультации, регистрации, отчеты, зарплаты, аудит, ликвидация фирм. Křižíkova 159/56, Praha 8 - Karlín, 186 00.

www.remmer.cz

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Звоните: 222 319 541, 222 310 273 или 604 251 284

ПРОДАМ ШУБУ

Продам чёрную норковую шубу. Новая.

Звоните: 774 881 752

ДОЦЕНТ КРЫЛОВ

Доцент Крылов. Проблемы спины, суставов, простаты, головные боли, аллергия, гинекология, астма, табакокурение. Чистка печени.

Звоните: 775 298 598 или 774 881 752

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ

Строительная фирма предлагает сотрудничество дизайнеру интерьеров в Праге. Удалённый доступ и переезд из другой страны не предлагать.

Всю информацию пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АССИСТЕНТКА

Строительной фирме требуется ассистентка директора. Отличный чешский. Есенице, Прага-запад.

Для резюме: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

АССИСТЕНТКА РУКОВОДИТЕЛЯ Требуется энергичная, сильная, приятная в общении, аккуратная и ответственная девушка до 25 лет с креативным мышлением, хорошим знаением РС, Интернета, английского и чешского языков на позицию Ассистентки руководителя в салон, который находится в центре Праги в ТЦ "Палладиум". Своё резюме с фото присылайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

РАБОТА В САЛОНЕ Салон EE Hair, находящийся в ТЦ "Палладиум", примет на работу ПАРИКМАХЕРОВ (минимальный стаж три года), АДМИНИСТРАТОРОВ (обязательно знание чешского, английского и русского языков), МАСТЕРОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, а также УБОРЩИЦ. Ваше резюме присылайте на: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Вся контактная информация : 222 310 966

РАБОТА НА СКЛАДЕ

Предлагаем постоянную работу на тёплом, новом складе. Дневные смены, для женщин работа на компьютере, для мужчин работа на складской технике и мануальная работа. Оплата: 100 Kč/час ( чистого). Жильё предоставляем бесплатно. Официальное оформление, обязательно наличие ПМЖ в Чехии или паспорт ЕС.

Звоните: 727 818 733 или 727 818 732

МЕСТА В КОМНАТЕ

Места в комнате. Центр Праги, у Карлового моста. В квартире есть все.

Звоните: 774 528 196

ТРЕБУЮТСЯ

Требуются на работу retrakář (водитель VZV), пикеры. Район Praha - Zličín. Только с ПМЖ или паспорт ЕС.

Звоните: 727 818 733 или 727 818 732

ПРОДАМ БИЗНЕС

Продам фирму с историей, год регистрации 2009. Лицензия на международные и внутренние перевозки. Поможем с организацией всего бизнеса (покупка транспорта, оснащение, бухгалтерия, диспечинг). Выгодно для получения ПМЖ.

Звоните: 774 735 775

АВТОСЕРВИС В ПРАГЕ

Ремонт автомобилей. Автосервис в Праге. Адрес: Poděbradská 186/56, Praha 9.

Звоните: 724 965 555

ALMAX WORK

Фирма Almax Work обеспечивает бесплатное трудоустройство в Чешской Республике по специальностям: сварщики, слесари, формовщики, шахтёры, разнорабочие, а также водители грузовых автомобилей. Зарплата: 30.000–35.000 Kč. Токари – 130 Kč в час. Горизонтальщики, карусельщики, сварщики – 140 Kč в час. Шлифовщики – 110 Kč в час. Лакировщики – 120 Kč в час. CNC-специалисты, токари – 130–150 Kč в час. Предлагаем официальное устройство и очень выгодные условия.

Звоните: 773 921 592 или 777 921 587

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бухгалтерское обслуживание фирм и ЧП. Все виды отчётов, расчёт зарплат, восстановление бухгалтерии прошлых лет, представление ваших интересов в госорганах, административное обслуживание фирм, помощь при открытии бизнеса.

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Звоните: 773 086 382

ТРЕБУЮТСЯ

Ищем: автоэлектрика - оплата по договоренности; 2-х работников на мойку (желательно с имеющимися клиентами) минимальный оклад + % с перевыполненного плана; уборщицу. Работа в центре.

Звоните: 776 815 369